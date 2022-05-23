Не смотрите наверх

Банку России не следует сбавлять скорость процесса нормализации уровня ставок в российской экономике. В текущих условиях этот процесс вряд ли вызовет сколько-либо значимое ухудшение в ценовой сфере. В то же время он жизненно необходим для того, чтобы российская экономика относительно плавно вошла в период структурной трансформации и масштаб спада производства был минимизирован.

Даже текущий уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 14% годовых (не говоря уже о 20-процентной ставке) фактически блокирует предприятиям рыночное привлечение заемных средств — причем в тот момент, когда такой доступ им остро необходим для сохранения оборотного капитала, компенсации кассовых разрывов и покрытия возросших логистических издержек. Нынешнему уровню ключевой соответствует средняя ставка по корпоративным банковским кредитам сроком до года. На них, включая овердрафт, приходится подавляющая часть оборота по кредитам, порядка 15% годовых. В последний раз сопоставимый уровень кредитных ставок наблюдался в 2015 году, в период кредитного сжатия и спада экономики.

При этом, согласно данным обследования, проводимого Банком России в рамках мониторинга предприятий, условия корпоративного кредитования в I квартале 2022-го ухудшились сильнее, чем в любой из предыдущих периодов их ужесточения за весь период проведения опросов с 2000 года. Сейчас предприятиям остается надеяться на возможность привлечения субсидируемых государством льготных кредитов, но в действительности это доступно далеко не всем.

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При таких условиях кредитования, как показывает опыт кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов, предприятия предпочитают сокращать оборотный капитал и вместе с ним производство, запуская тем самым процесс сжатия экономики по цепочкам поставок. До настоящего времени такой полномасштабной негативной реакции удавалось избежать благодаря имевшимся у предприятий запасам сырья и материалов, однако сейчас этот запас во многом исчерпан.

Возможность безболезненного с точки зрения динамики инфляции снижения ключевой ставки Банка России определяется тремя особенностями экономической ситуации, которые сохранятся как минимум в течение ближайшего квартала.

Первая из них связана с устойчивым превышением предложения валюты над спросом на нее на рынке. Это, в свою очередь, обуславливается значительными объемами экспортной выручки на фоне сжатия импорта. Дополнительной стабильности валютному рынку придает использование Банком России инструментов капитального контроля, ограничивающих возможности приобретения валюты в спекулятивных целях. В этих условиях не следует опасаться, что понижение ставок приведет к дестабилизации курса рубля и соответствующим инфляционным последствиям, связанным с эффектом переноса изменений валютного курса на уровень внутренних цен.

Вторая особенность связана с характером сберегательного поведения населения. Существенное снижение ставок, вероятно, не приведет к изъятию средств населения с банковских депозитов и последующей переброске их на потребительский рынок с образованием соответствующего дисбаланса спроса и предложения на данном рынке. Этого не стоит ожидать в силу того, что население, судя по оперативным индикаторам второй половины марта и апреля, перешло к кризисному типу финансового поведения.

Иными словами, наблюдаются откладывание средств на черный день и отказ от необязательных покупок. Как показывает опыт выхода из предшествующих кризисов, такая ситуация продолжается в среднем около года — в этот период население готово размещать свои средства на банковских вкладах даже под падающие процентные ставки. По существу, в этих условиях рынок вкладов функционирует как рынок продавца финансовых продуктов.

Третья особенность связана с потребительским кредитованием. В нашем случае можно также не опасаться, что снижение ставок приведет к негативным инфляционным последствиям, вызванным бумом потребительского кредитования. Опыт прошлых кризисов здесь также многому может научить. Он показывает, что после того, как начинается резкое сжатие портфеля потребительских кредитов (а в марте 2022-го суммарная выдача кредитов населению наличными и кредитов в пунктах продаж упала в шесть раз, портфель потребительских кредитов сократился на 2%), рынок вступает в период устойчивой коррекции, который длится от квартала до года.

Первоначальное ужесточение доступа населения к потребительскому кредитованию ведет к росту невозвратов со стороны части закредитованных домохозяйств, чья платежеспособность поддерживается возможностью привлечь новые займы. Следует заметить, что рынок краткосрочного потребительского кредитования, в отличие от рынка корпоративного, у нас существенно перегрет. И в дальнейшем динамика потребительского кредита ограничивается уже не фактором ставки, а фактором роста кредитных рисков и неготовности банков принимать их на свой баланс.

Если доступный кредит — одно из лекарств для восстановления сферы производства товаров и услуг после перенесенного стресса, то сейчас максимально благоприятное время для его применения. Можно ожидать, что нежелательные побочные влияния («пузыри» на валютном, кредитном, потребительском рынке) будут отсечены и лекарство дойдет по назначению.

Автор — заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

Соавтор — эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Денис Пехальский