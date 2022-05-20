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Пенсионер лишился 5 млн рублей из-за мошенников в Североморске

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В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 68-летнего жителя Североморска. Мужчина лишился 5 млн рублей.

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По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился трейдером биржи ценных бумаг. Собеседник предложил мужчине открыть брокерский счет и заняться инвестициями. В дальнейшем злоумышленник связывался с пенсионером с помощью мессенджера и присылал сообщения о необходимости внести деньги. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Житель Североморска осуществлял переводы на разные счета в течение пяти месяцев, «инвестиции» достигли 5 млн рублей. Когда пенсионер решил забрать прибыль, мошенник прекратил общение.

Ранее жертвой аналогичной схемы стал житель Крыма. Мужчина лишился 3,4 млн рублей, рассчитывая получить доход от торгов на бирже.

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