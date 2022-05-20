Отопление отключили в четырех районах Карелии

В Карелии с 20 мая отключили отопление в четырех районах. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Теплоснабжение остановлено в Сортавале. Кроме того, батареи в течение дня отключат в Питкярантском, Олонецком и Лахденпохском районах.

В Петрозаводске власти планируют отключить отопление 23 мая. Глава городского округа подчеркнул, что теплоснабжение будет остановлено только в том случае, если будут соблюдены нормативы. Отопительный сезон завершают при температуре воздуха +8 градусов и выше в течение пяти суток.

11 мая отопление отключили в жилых домах Ижевска. С 16 мая в городе ведутся гидравлические испытания сетей.