Боец территориальной обороны Херсона Денис Шкидер в пятницу, 20 мая, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Леониду Китрарю о том, что подготовкой военных занимались инструкторы НАТО.

«Иностранцы были, припоминаю. Судя по стилю работы, были натовские инструкторы, с 99% уверенностью. Как бы это ничем не помогло», — рассказал Шкидер, отметив, что руководители пытались контролировать ситуацию, однако сделать это не получилось из-за спешки и хаоса.

Боец, по его словам, попал в тероборону сам того не подозревая. Еще до начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса ему предложили подписать контракт, не объяснив, куда направят. Только выдали автомат Калашникова и пообещали жалование в 12 тыс. гривен. После боев военные и офицеры в спешке убежали.

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1 мая военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что страны НАТО заинтересованы ситуацией на заводе «Азовсталь», потому что не хотят, чтобы мир узнал, как их инструкторы учили украинских военных убивать жителей Донбасса.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на то, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

Соответствующее заявление премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал 22 апреля. По его словам, в Польше украинцев обучают использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании — бронетехники. Польский генерал Скшипчак счел данное высказывание разглашением военной тайны и предупредил о «катастрофических последствиях», в том числе в контексте безопасности солдат.

В тот же день стало известно, что военные Вооруженных сил России обнаружили на базе радикальной националистической группировки «Азов» под Мариуполем методические пособия армии США. В документах, составленных на украинском и английских языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

20 апреля Захарова указала на желание стран НАТО затянуть активную фазу спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. По ее словам, с этой целью они наращивают поставки вооружения, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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