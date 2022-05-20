Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает агентство «БелТА».

«Александр Лукашенко и [президент России] Владимир Путин подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретятся 23 мая в Сочи.

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16 мая Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По информации Telegram-канала «Пул Первого», встреча глав государств была без протокольной съемки, за закрытыми дверями. Президенты обсудили три комплекса вопросов и договорились о полноформатной встрече в ближайшее время.

5 мая белорусский лидер назвал Путина своим «старшим братом». Тогда он отметил, что у президента РФ нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером, чем с ним.

До этого, 12 апреля, в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с Лукашенко российский лидер заявил, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.