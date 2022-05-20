Почти 23 млн рублей выделили на благоустройство площади Партизан в Брянске

Брянский городской совет народных депутатов обсудил вопрос о повышении доходной части бюджета в 2022 году. Часть суммы направят на первый этап благоустройства площади Партизан.

По данным комитета по бюджету, финансам и налогам, доходы бюджета вырастут более чем на 76 млн рублей. Почти 23 млн рублей направят на благоустройство площади. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Остальные средства планируется направить на дорожный ремонт улиц Медведева и Димитрова, а также на обустройство проезда вблизи школы № 72.

Ранее сообщалось, что власти Казани намерены потратить на цветочно-ландшафтное оформление города 55 млн рублей. Всего планируется украсить 59 улиц.