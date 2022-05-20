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Магазины Reserved и Cropp откроются в России под новыми вывесками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Магазины брендов Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, принадлежавшие ритейлеру LPP, будут открываться в России под новыми вывесками после их продажи китайскому консорциуму. Об этом 20 мая сообщили в компании.

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«Магазины начинают свою работу и будут открываться с постепенной заменой прежних вывесок на временные вывески с новыми логотипами», — сообщили в компании

Известно, что бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

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Также в пятницу источник на потребительском рынке рассказал «Известиям», что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под другим брендом. Он будет созвучен с реальным названием.

О том, что польская компания LPP Group приняла решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму стало известно 19 мая. Уточнялось, что в сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP. При этом покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP.

В тот же день сообщалось, что на фоне сообщения о продаже российского подразделения китайскому консорциуму магазины Reserved и House откроются в РФ уже в ближайшие выходные.

29 марта LPP Group закрыла все свои магазины на территории Российской Федерации. Незадолго до этого компания объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и др.

Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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