Мужчина погиб при спасении тонувшего мальчика в Орловской области

Мужчина погиб, спасая тонувшего в реке Оке мальчика в Орловской области. Сотрудники МЧС просят жителей региона уделить внимание поведению детей у воды.

Инцидент произошел 19 мая около деревни Быстрой в Орловском муниципальном округе. Двое мужчин рыбачили в хорошо знакомом месте, когда у водоема появились мальчики с велосипедами. Один из ребят сорвался с обрывистого берега в воду. Оказавшись в воде, мальчик не мог справиться с сильным течением. На помощь ребенку поспешил 55-летний рыбак. Ему удалось вытолкнуть мальчика к суше, но мужчина сам начал тонуть, пишет InfoOrel.ru.

Второй рыбак вызвал спасателей и сам пытался оказать помощь тонущему. Прибывшая на место группа поисково-спасательной службы обнаружила тело погибшего вблизи берега на глубине 1,8 м.

Сотрудники МЧС просят родителей провести с детьми профилактические беседы и рассказать о правилах безопасного поведения у воды.