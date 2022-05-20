Опубликованы снятые с коптера кадры поражения позиций ВСУ в ЛНР

Снятые с дрона кадры поражения позиций украинских националистов в пятницу, 20 мая, поступили в распоряжение «Известий».

С помощью российских «Градов» ведется огонь по артиллерийским и минометным батареям Вооруженных сил Украины, а также командным пунктам и позициям боевиков.

В настоящее время бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) наступают в направлении Золотого.

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Как рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага, серьезной проблемой остается сложность в перемещениях между позициями из-за непогоды.

«В регионе третий день идет проливной дождь, и чтобы добраться до назначенного места, необходимо пользоваться автомобилем высокой проходимости. Это также в свою очередь затрудняет и движение наступательных сил ЛНР», — рассказал он.

Один из бойцов ЛНР рассказал журналисту, как именно работает «Град».

«Это мы используем для снарядов 9М22С, зажигательный. Он выставляется на указанное время с указанными дальностью и целью. У каждой дальности есть свое время, секунды. Здесь — 90 секунд», — рассказал военнослужащий.

Секунды выставляются специальным ключом согласно дальности. Подрыв происходит в воздухе в указанное время до падения снаряда на землю.

19 мая Кулага показал точные удары расчетов по позициям вооруженных сил Украины в ЛНР. Журналист показал, как экипажи боевых машин пехоты (БМП) заводят технику и покидают укрытие. Затем экипаж открывает огонь, помогая пехоте поддержать наступление.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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