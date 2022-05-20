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Два дела о халатности возбудили после крупных пожаров в Омской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Омской области после пожаров, уничтоживших 12 жилых домов в двух районах, возбуждено два дела о халатности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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В ходе проверки установлено, что руководство Любинского и Саргатского районов не предприняли мер к очистке населенных пунктов от сухостоя и не выполнили опашку территорий. При этом должностные лица были предупреждены прокурорами о необходимости подготовиться к пожароопасному периоду, пишет ИА «Город55».

«Прокуроры районов направили материалы проверок в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены и расследуются два уголовных дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении ведомства.

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6 мая на территории Омской области начали фиксировать массовые возгорания. Власти объявили режим ЧС, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН». В Любинском районе пожар произошел в деревне Барсуковка, в Саргатском районе — в деревне Верблюжье. В этих населенных пунктах огонь уничтожил 12 жилых домов.

Всего за один день было зафиксировано 155 пожаров. В восьми населенных пунктах выгорело 143 домовладения. Из-за пожара в городе Называевск, где сгорели свыше 100 строений, был задержан мэр Виктор Лупинос. 9 мая суд заключил его под стражу на два месяца. Градоначальник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Еще одно уголовное дело о халатности было возбуждено по факту пожаров в омском поселке Новоалександровка.

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