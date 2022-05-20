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Открылась регистрация участников саммита «Промышленная политика в новых реалиях»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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26 мая 2022 года в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» при поддержке РСПП и МГУ пройдет Национальный промышленный саммит «Промышленная политика в новых реалиях».

Подробная информация и регистрация участников — на официальном сайте саммита.

В мероприятии примут участие представители профильных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, представители профильных ассоциаций, представители госкорпораций и крупного национального бизнеса, бизнес-ассоциаций, экономисты, представители СМИ. Они обсудят первоочередные шаги по развитию и усилению кооперации между государством и бизнесом для обеспечения ускоренного импортозамещения высоких технологий в системообразующих областях.

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Ключевые темы саммита:

  • Национальный технологический суверенитет: возможен ли уход от импортозависимости в высоких технологиях в условиях экономической блокады?
  • Back to the USSR? Как обеспечить высокими технологиями не только военных, но и гражданский сектор промышленности?
  • Точки роста экономики — системообразующие отрасли: от плана мер экстренного реагирование к стратегическому планированию
  • Кооперационные цепочки. Версия-2022
  • Возможно ли стимулировать инвестиционную активность в условиях санкционного прессинга?
  • Экспортная блокада: расчеты по экспортно-импортным операциям
  • Трансформация логистики поставок для В2В-рынков

«Мы не первый раз переживаем подобные атаки. Наша экономика имеет опыт нахождения в санкционном режиме. Мы живем в нем давно, смогли в высокой степени адаптироваться и найти достаточно эффективные решения, которые не только помогли нам преодолеть негативный эффект от санкций, но и укрепить свою экономику. Ведь любые санкции — это не только ограничения, но и новые возможности. В частности, возможности выхода на новые рыночные ниши со своей продукцией. Кроме того, очень важно сегодня не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта», — отмечает Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

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