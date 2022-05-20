Песков не стал комментировать законопроект о воинской обязанности

В Кремле не знакомы с законопроектом о возрастном пределе для контрактной службы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 мая.

«Не могу ничего сказать, не знаком с законопроектом», — сказал он.

Ранее в этот день депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы. Инициаторами стали председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

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Как отметили авторы проекта закона, в настоящее время россияне могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы — 30 лет. В пояснительной записке к предложенному законопроекту указывается, что для применения высокоточного оружия и использования военной техники нужны профессионалы. Отмечается, что такими специалистами становятся к 40–45 годам.

По мнению депутатов, реализация таких подходов поспособствует привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, например, профессионалов инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.

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