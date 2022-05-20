Эксперты рассказали о возможностях импортозамещения в Fashion-сегменте

С начала российской спецоперации в Донбассе с российского рынка ушли или приостановили работы многие крупные компании, занимающиеся производством модной одежды.

Так, приостановили работу на территории страны в числе прочих Fashion-компании H&M, Levi’s, Mango, Crocs, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius), PVH Corp. (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS, а также ряд люксовых брендов (Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes).

Директор по рекламе и PR интернет-магазина Shopping Live Ольга Денега в беседе с «Известиями» заявила, что приостановка деятельности зарубежных компаний на российском рынке, в том числе в сегменте масс-маркета, дает отечественному ритейлу шанс восполнить образовавшийся спрос на модную одежду. Эксперт полагает, что крупные российские игроки будут развиваться и далее, а стартапам, начинающему бизнесу она рекомендовала подходить к старту очень продуманно.

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«Опыт показывает, что заключить договор с фабрикой куда эффективнее, чем самостоятельно выстраивать производство с нуля. Так освобождаются силы для продвижения. Ритейл постепенно адаптируется к меняющимся условиям», — объяснила специалист.

CEO сервиса для продажи товаров на маркетплейсах XWAY Антон Ларин также полагает, что ситуация подстегнет российских дизайнеров и производителей модной одежды занять освободившиеся сферы в среднем ценовом сегменте.