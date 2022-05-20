В Кремле опровергли информацию о переговорах России и Китая по нефти

В Кремле не подтвердили информацию агентства Bloomberg о ведущихся переговорах России и Китая о покупке дополнительных объемов нефти для стратегических запасов КНР. Об этом заявил в пятницу, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не знаю, откуда Bloomberg взяло эту информацию», — прокомментировал Песков.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов дешевой российской нефти для пополнения стратегических запасов. По данным агентства, переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие.

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В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, также заявил, что переговоры Пекина и Москвы о закупках российской нефти для заполнения китайских стратегических запасов в настоящее время не ведутся.

Как передает телеканал «Известия», импорт российской нефти в Китай в сократился в январе–апреле в годовом исчислении примерно на 7,4%, составив 25,6 млн т. Однако доходы все равно растут. Несмотря на сокращение объема, стоимость энергоносителя за четыре месяца поднялась на 40%, до $17,11 млрд. За апрель российские поставщики предоставили КНР 6,55 млн т нефти стоимостью $4,79 млрд. Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай, уступая Саудовской Аравии.