Прямой эфир
Политика
В Кремле подтвердили скорое проведение встречи Путина и Лукашенко
Мир
Более 1,9 тыс. украинских националистов с «Азовстали» сдались в плен
Политика
Песков указал на невозможность поставлять газ другим странам бесплатно
Мир
В МИД России заявили о готовности к диалогу в рамках Арктического совета
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Общество
Правительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Донбасса
Общество
В РФ одобрили создание Единого фонда пенсионного и социального страхования
Армия
ВМФ России в 2022 году примет в свой состав 20 боевых кораблей
Мир
Шойгу заявил о скором взятии под контроль территории ЛНР
Общество
Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные
Мир
Глава Минобороны рассказал о попытках ВСУ захватить остров Змеиный

В Кремле опровергли информацию о переговорах России и Китая по нефти

Песков сообщил, что Россия не ведет переговоры с Китаем о покупке дополнительных объемов нефти
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле не подтвердили информацию агентства Bloomberg о ведущихся переговорах России и Китая о покупке дополнительных объемов нефти для стратегических запасов КНР. Об этом заявил в пятницу, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Запретить нельзя поставлять: как покупают нефть из РФ в обход санкций
Страны Запада разработали схемы для приобретения топлива

«Не знаю, откуда Bloomberg взяло эту информацию», — прокомментировал Песков.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов дешевой российской нефти для пополнения стратегических запасов. По данным агентства, переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие.

Реклама

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, также заявил, что переговоры Пекина и Москвы о закупках российской нефти для заполнения китайских стратегических запасов в настоящее время не ведутся.

Как передает телеканал «Известия», импорт российской нефти в Китай в сократился в январе–апреле в годовом исчислении примерно на 7,4%, составив 25,6 млн т. Однако доходы все равно растут. Несмотря на сокращение объема, стоимость энергоносителя за четыре месяца поднялась на 40%, до $17,11 млрд. За апрель российские поставщики предоставили КНР 6,55 млн т нефти стоимостью $4,79 млрд. Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай, уступая Саудовской Аравии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022