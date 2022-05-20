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Песков прокомментировал поставки западного вооружения Украине

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Российские военные тщательно отслеживают поставки западных вооружений Украине. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки Киеву американских противокорабельных ракет наземного базирования «Гарпун».

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«Очень много вооружений идет на Украину с Запада, вы знаете наше отношение к этому», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российское оборонное ведомство в связи с этим принимает превентивные меры.

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Накануне сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. Теперь инициатива должна поступить на подпись Джо Байдену.

11 мая решение о выделении средств поддержала палата представителей конгресса США.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. После этого глава Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

5 мая член палаты представителей Штатов Джейсон Кроу рассказал, что Киев запросил у США противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По словам политика, Украина заинтересована в постаках противокорабельные ракеты наземного базирования «Гарпун» или подобного вооружения. Причиной он назвал экспорт продуктов питания из порта Одессы.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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