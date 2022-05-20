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В Кремле оценили идею шефства регионов России над муниципалитетами Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету, они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса», — заявил Песков

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Представитель Кремля отметил, что при необходимости такие документы появятся.

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16 мая стало известно, что Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом.

9 мая глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что министерство начало оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Конкретная сумма, которая пойдет на восстановление региона, пока не определена.

8 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. По его словам, ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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