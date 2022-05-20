В Кремле подтвердили скорое проведение встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся 23 мая в Сочи. Об этом 20 мая сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, могу подтвердить, на понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Это двусторонний формат, тот самый, о котором они договорились в Москве», — сказал он.

16 мая Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По информации Telegram-канала «Пул Первого», встреча глав государств, согласно решению лидеров, была без протокольной съемки, за закрытыми дверями. Президенты обсудили три комплекса вопросов и договорились о полноформатной встрече в ближайшее время.

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Выступая на саммите, Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. В то же время Лукашенко высказал мнение, что самая опасная тенденция на Украине — это попытки ее расчленения. По его словам, созданы «тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в страну и «защитить» ее».

5 мая белорусский лидер назвал Владимира Путина своим «старшим братом». Тогда он отметил, что у президента РФ нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером, чем с ним.

До этого, 12 апреля, в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с Лукашенко российский лидер заявил, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.