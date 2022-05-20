Нидерландская Prosus решила продать свою долю в «Авито»

Нидерландская многонациональная конгломератная компания Prosus, являющаяся главным акционером сервиса «Авито», решила выйти из российского бизнеса. Об этом пресс-служба компании сообщила 20 мая.

«25 марта 2022 года мы объявили о выходе российского бизнеса объявлений «Авито» из нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение выйти из российского бизнеса», — говорится в сообщении.

Prosus начала поиски подходящего покупателя на ее акции в «Авито». Основное юридическое лицом «Авито» в РФ — ООО «Кех Екоммерц», принадлежащее OLX Global B.V.

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Некоторые иностранные компании покидают российский рынок или приостанавливают сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций Запада.

Так, 20 мая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group объявила об уходе из РФ и продаже бизнеса. Как уточняется, Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения, в дальнейшем будет изменен бренд.

За последние несколько месяцев приостановили деятельность в России Adidas, Nike, Puma, H&M, Levi’s, Mango, Crocs, Marks & Spencer и другие.