Прямой эфир

Четыре ребенка пострадали в разных ДТП в Благовещенске за сутки

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Благовещенска за одни сутки зафиксировано три ДТП с участием несовершеннолетних: двух пассажиров, пешехода и велосипедиста. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в отделе ГИБДД по городу.

Утром 19 мая около дома № 34 по улице Амурской столкнулись Honda Vezel и Hyndai-i30. Пострадали девочка 2013 года рождения и мальчик 2011 года рождения, находившиеся в Honda.

Около 18:00 на пересечении улиц Театральной и Заводской водитель Renault Lоgan сбил четырехлетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу.

Реклама

В 23:26 на перекрестке улиц Октябрьской и Шевченко водитель Toyota Corolla сбил пятилетнего ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет. Мальчика доставили в больницу.

Отмечается, что несовершеннолетние в момент аварий находились в сопровождении родителей.

С января по апрель в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 11 дорожных аварий с участие детей до 16 лет. С начала мая зафиксировано уже пять ДТП.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022