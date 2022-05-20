Четыре ребенка пострадали в разных ДТП в Благовещенске за сутки

На территории Благовещенска за одни сутки зафиксировано три ДТП с участием несовершеннолетних: двух пассажиров, пешехода и велосипедиста. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в отделе ГИБДД по городу.

Утром 19 мая около дома № 34 по улице Амурской столкнулись Honda Vezel и Hyndai-i30. Пострадали девочка 2013 года рождения и мальчик 2011 года рождения, находившиеся в Honda.

Около 18:00 на пересечении улиц Театральной и Заводской водитель Renault Lоgan сбил четырехлетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу.

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В 23:26 на перекрестке улиц Октябрьской и Шевченко водитель Toyota Corolla сбил пятилетнего ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет. Мальчика доставили в больницу.

Отмечается, что несовершеннолетние в момент аварий находились в сопровождении родителей.

С января по апрель в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 11 дорожных аварий с участие детей до 16 лет. С начала мая зафиксировано уже пять ДТП.