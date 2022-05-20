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Шойгу отметил нарастание военных угроз у границ на Западном направлении

Шойгу: на Западном направлении нарастают военные угрозы у российских границ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ. Об этом 20 мая на военной коллегии заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Как он напомнил, заявки на вступление в НАТО подали ближайшие российские соседи — Швеция и Финляндия. РФ принимает меры адекватного противодействия.

«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — отметил министр.

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Он указал, что в Балтийское море систематически заходят американские корабли с управляемым ракетным оружием.

«Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия», — продолжил Шойгу.

В настоящее время НАТО проводит серию учений «Защитник Европы», в маневрах участвуют до 40 тыс. военнослужащих из 30 государств – участниц альянса. В ходе учений отрабатывается переброска из США в Европу дивизии и развертывание группировки войск на арктическом, западном и юго-западном направлениях.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

МИД России критически отреагировал на заявление властей этих стран о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить за тем, какими будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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