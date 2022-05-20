Десятки домов снесут для расширения дороги в Уфе

В Уфе для расширения дороги на улице Пугачева снесут десятки частных домов и нежилых объектов. Работы начнутся в июле.

Изъять придется частные дома, расположенные на улицах Пугачева, Первопроходцев, Геологов, Геофизиков и Корабельной. Также план реконструкции подразумевает снос нежилых помещений на улицах Пугачева и Геофизиков, уточняет ИА «МедиаКорСеть».

Первый этап работ пройдет на участке от улицы Бельской до улицы Сочинской. А второй — от Бельской до Бородинской. На втором этапе жителей ждет полное перекрытие движения на улице Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской.

Ранее в Уфе закрыли движение по старому Бельскому мосту. Выезд из города осуществляется по четырем полосам движения, а по мосту 1991 года постройки — по одной или двум полосам в зависимости от интенсивности потока. На въезд работает пять полос. Ремонт моста планируют завершить до 2024 года, это на один год быстрее, чем обозначено нормативным сроком.