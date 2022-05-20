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Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и «Газелью» в Ленобласти

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В Ломоносовском районе Ленинградской области два человека пострадали при столкновении легковушки с «Газелью» дорожных служб. Об этом сообщает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Авария произошла 19 мая на 8-м км автодороги Копорье–Ручьи. Автомобиль «Лада» врезался в машину дорожной службы. В результате ДТП пострадали два человека, отмечает телеканал «78».

На место выезжали спасатели. Они обеспечили безопасность на месте ДТП и передали пострадавших сотрудникам скорой медицинской помощи.

18 мая на 344-м км автодороги Тамбов – Саратов – граница Казахстана столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2107. Различные травмы получил водитель «семерки». Его госпитализировали.

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