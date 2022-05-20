Заммэра Москвы Сергунина рассказала о праздничной программе в День парков

В День парков 21 мая в столичных зонах отдыха подготовили праздничную программу для всей семьи. Жители и гости Москвы смогут побывать на экскурсиях, послушать лекции, освоить азы профессиональной фотосъемки, разучить движения латиноамериканских танцев.

Всего программы подготовили 18 парков, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. «В зоне отдыха «Фили» всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке «Северное Тушино» проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона», — отметила она.

В Бабушкинском парке проведут открытый урок по оздоровительной гимнастике цигун, а также творческий мастер-класс, участники которого смогут освоить технику «декупаж» и создать оригинальные украшения для дома.

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В ландшафтном парке «Митино» пройдет фитнес-урок по зумбе, сочетающий элементы аэробики, хореографии и различных стилей танцев — фламенко, сальсы, ча-ча-ча и других.

Любителей игры в шашки приглашают в парк «Северное Тушино» на сеанс одновременной игры. Всем участникам турнира будет противостоять один соперник — кандидат в мастера спорта по шашкам Игорь Бедов.

В парке «Фили» и саду «Эрмитаж» можно посетить уроки по изобразительному искусству. Перед занятием профессиональные художники расскажут гостям про основные техники работы с акварелью. Кроме того, в парке «Фили» юных посетителей познакомят со специальной техникой создания картин на поверхности воды под названием эбру. Детей научат рисовать на воде специальными красками и переносить изображения на бумагу, дерево, ткань, керамику или кожу.

Кроме того, в День парков на сценах Бабушкинского и Таганского парков состоятся концерты.

Для участия в некоторых мероприятиях нужно предварительно зарегистрироваться.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.