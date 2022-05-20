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Лишь 1% говядины обнаружили в говяжьей колбасе из Кургана

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В курганской говяжьей колбасе содержится всего 1% говядины. По данным, внесенным в систему «Меркурий», продукт сделан из свинины, курятины и буйволятины. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Эту продукцию отправляли в социальные учреждения Курганской области.

Управление Россельхознадзора за внесение заведомо ложных сведений при оформлении производственных сертификатов аннулировало регистрацию уполномоченного лица предприятия, занимавшегося оформлением, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее профессор-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал людям, желающим сохранить свое здоровье, навсегда исключить из меню 10 «токсичных» продуктов, среди которых есть и колбаса. Также в этом списке рафинированное масло, полусладкое вино, обезжиренные молочные продукты, соки, маргарин, сладкие газированные напитки, очищенные злаки, сырные продукты и чипсы.

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