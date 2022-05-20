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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года

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Курс доллара опустился ниже 58 рублей утром 20 мая, следует из данных Московской биржи. Такого уровня он достиг впервые с апреля 2018 года.

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Кроме того, евро также упал ниже 60 рублей.

По состоянию на 12:04 мск, евро достиг 59,6 рубля, доллар — около 57,8 рубля.

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В этот же день ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин сообщил, что укрепление рубля обусловлено превышением предложения валюты над спросом. В этой связи стабилизация рынка и возвращение к прежним показателям возможно при условии корректировки одного из перечисленных факторов, отметил он.

Днем ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. Он подчеркнул, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Также он напомнил, что Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из таких государств.

На прошлой неделе, 12 мая, Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 году. По данным, которые привело агентство, рубль по отношению к доллару вырос с начала этого года на 11%. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты.

Ранее, 8 мая, несколько экспертов в беседе «Известиями» выразили мнение, что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в его судьбе будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть. При этом специалисты считают, что в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений.

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