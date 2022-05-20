Аналитик заявил об отсутствии равновесия на валютном рынке

Динамика курса рубля продолжает отражать дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке, и мы можем лишь констатировать, что валютный рынок еще не нащупал равновесие. Об этом заявил «Известиям» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в пятницу, 20 мая.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 18 апреля 2017 года, а курс доллара упал ниже 59 рублей впервые с апреля 2018-го.

Брагин допустил, что, несмотря на укрепление рубля, импорт пока не растет достаточными темпами, чтобы обеспечить необходимый рост спроса на иностранную валюту, а экспортная выручка не снижается на фоне высоких сырьевых цен и сохранения объемов поставок.

Реклама

«Если исходить из данных по внешней торговле и счету текущих операций, то в условиях существующих ограничений на движение капитала для балансировки валютного рынка потребуется либо серьезное снижение экспорта — например, перевод оплаты за экспорт на рубли, — либо серьезный рост импорта», — полагает аналитик.

Эксперт подчеркнул, что есть варианты и со смягчением ограничений на движение капитала. Например, Банк России накануне в очередной раз смягчил ограничения на переводы за рубеж. Как вариант, можно еще запустить процесс выпуска нерезидентов из российских ценных бумаг. Это, конечно, может иметь негативный эффект в виде давления на котировки, но с другой стороны, это снизит навес бумаг на продажу и увеличит рыночную ликвидность, которая серьезно сократилась после всех событий.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил «Известиям», что текущая ситуация на валютном рынке вызвана дисбалансом спроса и предложения.

Даже несмотря на снятие ЦБ некоторых ранее введенных ограничений на движение капитала, объем поступаемой в страну валюты превышает спрос на нее, констатировал он. Вызвано это, во-первых, сохранением экспортной выручки из-за высоких мировых цен на сырьевые товары, во-вторых, резким ослаблением спроса на валюту из-за заморозки части золотовалютных резервов Центробанка и резким спадом объемов импорта, заключил он.

Накануне помощник президента России Максим Орешкин назвал текущий курс рубля абсолютно рыночным. Он рассказал, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, ЦБ и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил он.

В тот же день Банк России сообщил, что с 20 мая банки страны смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал «Известиям», что реакция рубля на такое решение была неоднозначной и произошедшие после колебания курса связаны именно с этой новостью.