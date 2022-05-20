Более 100 компьютеров раздавили бульдозером в Челябинске

В Челябинске бульдозер раздавил порядка 100 компьютеров. Тяжелая техника уничтожила оборудование, изъятое из офисов незаконных организаций и незарегистрированных фирм, которые работали подпольно.

В пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области ИА «Ура.ру» рассказали, что уничтожено 105 единиц игрового оборудования. Это системные блоки, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы и один кассовый аппарат.

В ведомстве пояснили, что, для того, чтобы утилизировать оборудование, сначала его должны изъять сотрудники полиции. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанных виновными. После исполнительные документы поступают к судебным приставам, те арестовывают оборудование и передают для уничтожения.