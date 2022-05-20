Шойгу заявил о скором взятии под контроль территории ЛНР

ВС РФ и силы ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, сообщил 20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу.

ВС РФ и силы Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Об этом 20 мая сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», — сказал он.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь задержать продвижение российских войск, препятствуют эвакуации мирных жителей из городов и населенных пунктов и используют их в качестве «живого щита».

«Российские Вооруженные силы делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 млн 377 тыс. человек», — отметил глава Минобороны.

Он также выразил благодарность личному составу за профессионализм, мужество и героизм при решении задач.

Ранее, 29 марта, МИД ЛНР сообщил об освобождении 90% территории республики. Отмечалось, что ВС РФ были освобождены населенные пункты ЛНР к северу-северо-востоку от линии Сватово — Старобельск, Новоайдар и Широкое.

Силами Народной милиции республики освобождено 94 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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