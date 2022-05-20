Фестиваль «НЕБО: теория и практика» объявил летную программу этого года

На ежегодном фестивале «НЕБО: теория и практика», который состоится 28–29 мая, выступят лучшие пилотажные группы малой авиации России, пройдут выступления чемпионов мира и Европы, соревнования по вертолетному спорту, а также показательные выступления парашютистов и мотопарапланеристов, гонки дронов и многое другое.

Имя Светланы Капаниной известно во всем мире — она не только единственная женщина в десятке лучших пилотов планеты и единственная семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту. В 2003 году Светлана была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации.

В этом году Светлана традиционно выступит с захватывающей дух программой, однако она будет не одна. Компанию ей составит Роман Фаль — летчик, многократный чемпион мира в составе сборной Франции, действующий член сборной команды России, чемпион мира по высшему пилотажу на спортивных пилотажных самолетах. Для Романа это авиашоу будет первым в России. Сначала пилоты совершат одиночные полеты, а потом впервые покажут совместную программу.

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Пилотажная группа «Первый полет» — единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В составе группы — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу. Пилоты выполнят такие фигуры, как «Зеркало», «Пропеллер», «Двойное сердце», «Корона», «Петля Нестерова» и многое другое.

На фестивале пройдут всероссийские соревнования на Кубок Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) в поршневом классе и чемпионат Московской области по авиационным гонкам в вертолетном и планерном классах.

В авиагонках примут участие пилоты из разных регионов нашей страны. Планируется, что в этом году соревнования состоятся на Як-52, Як-55, СП-55М, Су-29 и Extra-330.

Главная особенность всероссийских соревнований на Кубок МАРЗ этого года — впервые в мире состоятся авиационные гонки среди женщин. В числе участниц — как опытные пилотессы, которые уже не раз проявили себя в авиационном виде спорта, так и начинающие спортсмены. Девушки будут соревноваться на самолетах Як-52.

Зрители увидят самые зрелищные дисциплины программы Всемирных воздушных игр — «Развозка грузов» и «Вертолетный слалом». В течение двух дней экипажи будут состязаться на скорость и точность попарно на параллельных площадках, на вертолетах Ми-2 и Robinson-44.

В рамках летной программы фестиваля будут продемонстрированы показательные выступления пилотов Федерации планерного спорта. Федерация планерного спорта России (ФПлС РФ) учреждена 2 ноября 1994 года и вот уже почти 27 лет оказывает содействие развитию, популяризации и пропаганде планерного спорта в России.

Демонстрационный полет планера с реактивными двигателями АС-4-115 выполнит Александр Кулишов, инженер-конструктор и автор самодельного планера весом до 115 кг с турбореактивным приводом (2×30кг JetCat P-300 Pro). У посетителей фестиваля будет возможность пообщаться с Александром, познакомиться с его планером как в зоне Федерации планерного спорта, так и в летной программе. И, конечно, узнать всё о доступных вариантах обучения и приобретения планера, который собирается на пензенском предприятии «Авиастроитель».

Федерация сверхлегкой авиации — это более 9000 увлеченных авиацией людей; чемпионы и рекордсмены мира и Европы; люди, выполняющие авиационные работы на сверхлегких воздушных судах (СВС); инструкторы, тренеры и спортивные судьи; дети, летающие на мотопарапланах. В рамках фестиваля пройдут официальные соревнования сезона с такими упражнениями, как точность взлета и посадки, слалом восьмерка и мини-макси. Зрителей ждут головокружительные виражи чемпионов мира и Европы, прохождение трасс с пилонами, дымы и невероятные скорости.

На фестивале выступят парашютисты, члены клуба Владимирского клуба ДОСААФ России в самом зрелищном направлении парашютного спорта — купольном пилотировании. Парашютисты пронесутся мимо зрителей на очень высокой скорости — около 170–200 км/ч.

Показательные парашютные прыжки с флагами больших размеров 600 кв м и 400 кв м выполнит Коломенский АСК «Аэроград Коломна» ДОСААФ России. Одиночный пилотаж самолета Як-52 совершит Ивановский АСК ДОСААФ России и покажет два выступления. В пилотаже парой выступят самолеты Як-55 от Серпуховского АСК ДОСААФ России

Сергей Минигулов — первый вице-президент Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России, руководит крупнейшим в России аэродромным комплексом «Аэродром Первушино». Сергей покажет программу на сверхлегком одноместном самолете Roland Z-602, вес которого всего 286 кг. Зрители увидят, как самолет летит с дымами между конусами. Дым — украшение и фишка полета, он образуются не в результате горения, а в результате испарения масла в мелкий аэрозоль, это достигается впрыскиванием масла в горячий выхлоп двигателей.

Пилот-инструктор СЛА, мастер спорта России международного класса по мотопарапланерному спорту, бронзовый призер Всемирных воздушных игр 2001 года, чемпион России 2003 года, победитель в Открытом кубке Германии 2003 года, чемпион мира 2003 года в классе PL1, серебряный призер в чемпионате мира 2005 года в классе PL1 и чемпион мира 2005 года в командном зачете Игорь Потапкин представит выступления на паралетах и мотопарапланах.

Парный пилотаж: два мотопараплана в воздухе словно привязаны друг к другу. Расстояние между крыльями может составлять менее 1 метра. Пилотаж всегда выполняется или с дымом, или с 50-метровыми цветными лентами, подчеркивающими динамику полета. Полет может проходить в ограниченном пространстве и на малой высоте непосредственно перед зрителями. Во время выступления выполняются различные синхронные пилотажные элементы с резкой сменой высоты и направлений. Выступление заканчивается синхронной посадкой перед зрителями.

Солнечный дракон: «гвоздь» нашей программы — уникальное шоу «Солнечный дракон». Это гигантское крылатое чудище несомненно покорит гостей вашего праздника. Трудно поверить своим глазам, ведь по небу летит настоящий зубастый дракон с 80-метровым полосатым хвостом. Трюк этот уникальный, и аналогов в мире ему нет. Целый год группа энтузиастов кропотливо работала над созданием этого шедевра. И сейчас во всей своей красе наш дракон, даря радость, готов предстать перед почтенной публикой.

Пролет с выпуском Флага РФ

Летчик Александр Штарев выступит на самолете Super Stinson 108. Stinson 108 выпускался начиная сразу после окончания Второй мировой войны и вплоть до 1950 года. Фюзеляж самолета был построен из стальных труб, обтянутых тканью. В последующем самолет уже независимо от производителя достаточно массово модернизировали. В одной из модификаций самолет обтянут не тканью,а покрыт алюминиевыми листами. Также на самолет ставились различные двигатели. Всего было произведено 5 261 самолетов.

Для посетителей фестиваля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила дополнительную остановку на станции Черное в маршруты семи электропоездов из и до Москвы 28 и 29 мая 2022 года.