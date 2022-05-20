Автомобилист погиб в ДТП на федеральной трассе в Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области в результате ДТП погиб водитель легкового Nissan. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром в пятницу, 20 мая, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Недалеко от поселка Трудовой 61-летний водитель Nissan выехал на встречку, съехал с дороги, врезался в барьерное ограждение и металлический лестничный марш, а затем вылетел в кювет.

Автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА IrkutskMedia.

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По факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

18 мая сообщалось о столкновении трех автомобилей в городе Усть-Илимске Иркутской области. В результате погибли две женщины и пострадали пять человек, включая девятилетнего ребенка.