Мост через ручей в Коми отремонтируют за 36 млн рублей

В Княжпогостском районе Коми приведут в порядок мост через ручей. Речь идет о переправе на 198-м км автодороги Сыктывкар – Ухта. Заявка на реконструкцию участка размещена на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта — 36,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит в срок до 30 сентября 2022 года провести все строительно-монтажные работы на мосту, а до 30 ноября — подписать акт приемки выполненных работ.

В документации говорится, что длина моста составляет 23 м, а ширина проезжей части — от 7 до 10 м. Подрядчик должен выполнить сначала подготовительные, затем земляные работы, после чего обустроить фундаменты, основания и дорожную одежду. Далее необходимо установить искусственные сооружения, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в этом году в Коми на дорожную деятельность направят 8,5 млрд рублей. Часть суммы, 876 млн рублей, поступит из федерального бюджета. Почти 2 млрд рублей пойдет на строительство и ремонт дорог, при этом выплаты по концессионному соглашению составят 1,3 млрд рублей.