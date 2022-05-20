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Дело возбудили по факту смертельного ДТП с грузовиком в Амурской области

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В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в Магдагачинском районе утром 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель грузовика MAN, двигаясь по трассе Чита – Хабаровск, не уступил дорогу легковой Toyota Caldina. Произошло столкновение.

В результате ДТП различные травмы получили 74-летний водитель Toyota и его 75-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте, мужчина был доставлен в Магдагачинскую больницу, пишет Амурская Служба Новостей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В отношении водителя фуры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Утром 18 мая в Свердловской области водитель грузовика Scania протаранил «КамАЗ», осуществлявший заграждение для бригады дорожных рабочих. Погибли четыре человека. Прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП.

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