Боксер Прашович выразил уверенность в победе над Папиным

Черногорский боксер Дилан Прашович заявил о готовности к бою с россиянином Алексеем Папиным и выразил уверенность в своей победе. Об этом спортсмен рассказал в пятницу, 20 мая.

По словам спортсмена, он активно тренируется, но его поздно предупредили о предстоящем бое. Поэтому черногорец, с его слов, не в лучшей форме, однако готов полностью выложиться на ринге.

«Алексей Папин – хороший боксер, сильный удар, техничный, но я думаю, что смогу его победить, так как он не непобедим», — сказал Прашович «Известиям.

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По его словам, в поединке он участвует больше из-за денег, но ради нее готов сделать все, так как в боксе один удар решает все.

Как признался боксер, его отговаривали от участия в поединке, потому что он находится не в лучшей форме и не готов на все 100%.

«Алексей Папин, будь готов, я еду в Россию, чтобы провести хороший матч», — заключил он.

19 мая бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал фаворита боя Папина с Прашовичем. По его мнению, россиянин одержит победу над черногорским спортсменом. Валуев пояснил, что у него в этом нет особых сомнений.

17 мая Папин заявил, что уже два месяца готовится к бою и находится в хорошем состоянии. Российский боец признался, что хочет стать чемпионом мира и добиться самых высоких результатов. Кроме того, он призвал своего соперника показать зрителям зрелищный бой.

Бой состоится в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 27 мая в Омске. Поединки соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету российского боксера Папина 13 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом. Его соперник из Черногории Прашович также известен как боец-нокаутер с 14 победами на профессиональном ринге, 12 из которых одержаны нокаутом.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA. В тот же вечер пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.