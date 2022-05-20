В Евпатории возбудили дело за попытку поджога здания администрации

В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело за попытку теракта после того, как он облил краской, а затем попытался поджечь здание городской администрации. Об этом сообщила в пятницу, 20 мая, пресс-служба УФСБ России по региону.

«Около четырех часов утра гражданин облил здание администрации краской и предпринял попытку поджога внутреннего помещения, метнув изготовленные им зажигательные смеси», — рассказали в ведомстве.

Так как брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла, возгорание в помещении не произошло.

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Здание городской администрации 27-летний подозреваемый выбрал в качестве объекта теракта из-за близкого расположения с его домом. Злоумышленник заранее просчитал маршруты скрытых подходов и отходов, места расположения камер видеонаблюдения. Таким образом он намеревался выразить протест против проведения специальной операции по защите Донбасса.

Преступник был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК («Террористический акт»). Экстремисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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