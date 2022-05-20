Троллейбус сбил школьника на самокате в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга водитель троллейбуса сбил четвероклассника на самокате. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 19 мая на Большом проспекте Петроградской стороны. Установлено, что водитель троллейбуса, двигаясь по прямой, допустил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок двигался на самокате по тротуару и выехал на дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Обстоятельства случившегося устанавливает городская прокуратура.

18 мая сообщалось, что на востоке Москвы в результате ДТП погиб ребенок в возрасте трех с половиной лет. Мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой, когда случайно оказался на проезжей части, где на него наехала «Газель».