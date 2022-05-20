Импорт нефти из РФ в Китай в январе–апреле сократился на 7,4%

Импорт российской нефти в Китай в сократился в январе–апреле в годовом исчислении примерно на 7,4%, составив 25,6 млн т. Однако доходы всё равно растут, передает телеканал «Известия». Несмотря на сокращение объема, стоимость энергоносителя за четыре месяца поднялась на 40%, до $17,11 млрд. За апрель российские поставщики предоставили КНР 6,55 млн т нефти стоимостью $4,79 млрд. Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай, уступая Саудовской Аравии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.