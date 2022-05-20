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Москвичи выбрали темы экскурсий для «Дня без турникетов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали отрасли, предприятия которых хотели бы посетить во время познавательной акции «День без турникетов». Среди самых популярных направлений — электроника и IT, искусство и архитектура, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В голосовании приняли участие более 150 тыс. человек. Каждый мог выбрать пять из 10 предложенных отраслей. Результаты учтут в дальнейшем при составлении программы акции», — отметила она.

Все варианты ответа набрали в общей сложности свыше 368,5 тыс. голосов.

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Наиболее популярной (около 14% голосов) оказалась сфера «Электроника и информационные технологии», в которую входят такие направления, как производство компьютеров, гейм-дизайн и VR-технологии.

Второе место занял ответ «Искусство» (12,5% голосов), который предполагает посещение галерей, аукционных домов, выставок, музыкальных и других творческих центров.

Третью позицию разделили варианты «Архитектура» и «Комфортный город» с результатом около 12% голосов каждый. Интересующимся архитектурой предложат поближе познакомиться с проектированием, реставрацией и архитектурным дизайном. К теме «Комфортный город» относятся, например, гостиничный и ресторанный бизнес, общественные пространства, транспортная инфраструктура и строительное дело.

Замыкает список самых популярных ответов «Производство и торговля» (11% голосов). Эта сфера объединяет пищевую промышленность, производство одежды, мебели, лекарственных и косметических средств.

В рамках городской акции «День без турникетов» желающие могут побывать на экскурсиях в офисах технологических компаний, технопарках, творческих мастерских, на производственных предприятиях и мануфактурах.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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