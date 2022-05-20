Улицы Волгограда подтоплены после сильного ливня

В Волгограде улицы и дороги оказались под водой после сильного дождя. Ливневая канализация не справляется с дождевой водой. Уже через час после начала грозы на тротуарах и проезжей части образовались глубокие лужи. Вода продолжила прибывать в течение ночи.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», в Краснооктябрьском районе полностью под воду ушел двор дома на Тарифной улице. Сообщения о подтопленных участках дорог поступали из Красноармейского и Тракторозаводского районов. Судя по комментариям в соцсетях, огромная лужа образовалась в районе Качи в Дзержинском районе.

В администрации города сообщили, что на месте подтопления у перекрестка на улице Качинцев спецтехника откачивает воду. Там признали, что подтопление участка связано с неисправностью ливневой канализации.

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В мэрии Волгограда утверждают, что ливневка проходила комплексную проверку после зимнего периода. Ранее во время лождей участок «функционировал исправно, эффективно отводил воду с дороги», сказали агентству в администрации.

Между тем, синоптики вновь обещают в пятницу, 20 мая, грозу в Волгограде.

Агентство напоминает, что такая ситуация уже была в Волгограде в июне 2021 года. Тогда более двух десятков рабочих убирали мусор и грунтовые наносы возле ливневок.