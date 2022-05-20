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Курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 18 апреля 2017 года. Об этом в пятницу, 20 мая, свидетельствуют данные торгов.

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Кроме того, курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился до 58 рублей впервые с апреля 2018 года.

В дальнейшем наблюдался рост евро и доллара. По состоянию на 11:06 по мск евро достиг 60,4 рубля, доллар — 58,2 рубля.

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Накануне помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

В тот же день Центральный банк сообщил, что с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал «Известиям», что реакция рубля на такое решение была неоднозначной и произошедшие после сообщения о нем разнонаправленные колебания курса российской валюты связаны именно с этой новостью.

Как отметил партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов, сейчас есть смысл приобретать доллары и евро, так как текущий курс для покупки выглядит привлекательным. Основными причинами укрепления рубля, по его словам, послужили подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть.

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