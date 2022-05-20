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В МИЦ «Известия» расскажут о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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24 мая в 13:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович».

Участники:

Алексей Папин, бывший чемпион по версии IBF International в первом тяжелом весе; трехкратный чемпион Европы; участник главного боя;

  • Дилан Прашович, черногорский боксер; участник главного боя;
  • Иван Штырков, российский самбист и боец смешанных единоборств; участник турнира;
  • Михаил Мохнаткин, российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион чемпионатов России, Европы и мира по боевому самбо; участник турнира;
  • Павел Шульский, российский боксер, участник турнира;
  • Брюс Хлебников, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса; участник турнира;
  • Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу; участник турнира;
  • Нехомар Сермено, венесуэльский боксер; бывший чемпион мира по версии WBA; участник турнира;
  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 по (мск) и в 01:00 (Омск).

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.

Пресс-конференция пройдет в студии на 3-м этаже.

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено.

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