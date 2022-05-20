Прямой эфир

Доллар на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Курс доллара опустился ниже 59 рублей, евро упал до 61 рубля впервые с 2017 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом в пятницу, 20 мая, свидетельствуют данные торгов.

Всё на оборот: россияне переходят с доллара на тенге и белорусский рубль
Интерес к неосновным валютам вырос в десятки и даже тысячи раз

При этом, как следует из динамики торгов, евро также слабеет.

Так, по расчетам на «завтра» доллар падал ниже 59 рублей, а евро торговался ниже 61 рубля, что аналогично курсу апреля 2017 года.

Реклама

По данным на 10:31 мск, курс доллара терял 3,23%, опускаясь до 59,91 рубля.

Накануне партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что сейчас в целом есть смысл приобретать доллары и евро, так как текущий курс для покупки выглядит привлекательным. При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро в России сохраняются.

Рубль по отношению к доллару и евро в последние несколько недель продолжает укрепляться. Основными причинами этого, по словам эксперта, послужили подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть.

Некоторые западные аналитики предположили, что это связано с действиями российских властей и курс на самом деле не соответствует действительности. Однако, как подчеркнул 19 мая помощник президента России Максим Орешкин, курс рубля абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022