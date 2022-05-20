Доллар на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом в пятницу, 20 мая, свидетельствуют данные торгов.

При этом, как следует из динамики торгов, евро также слабеет.

Так, по расчетам на «завтра» доллар падал ниже 59 рублей, а евро торговался ниже 61 рубля, что аналогично курсу апреля 2017 года.

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По данным на 10:31 мск, курс доллара терял 3,23%, опускаясь до 59,91 рубля.

Накануне партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что сейчас в целом есть смысл приобретать доллары и евро, так как текущий курс для покупки выглядит привлекательным. При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро в России сохраняются.

Рубль по отношению к доллару и евро в последние несколько недель продолжает укрепляться. Основными причинами этого, по словам эксперта, послужили подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть.

Некоторые западные аналитики предположили, что это связано с действиями российских властей и курс на самом деле не соответствует действительности. Однако, как подчеркнул 19 мая помощник президента России Максим Орешкин, курс рубля абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия.