Движение по новому мосту открыли на трассе М-4 в Ростовской области

В Ростовской области в Аксайском районе возобновилось движение по трассе М-4 «Дон» после строительства нового путепровода. Он появился на 1077-м км у хутора Ленина и Маяковского.

RostovGazeta со ссылкой на ГК «Автодор» пишет, что после строительства двухполосного путепровода пропускная способность этого участка заметно увеличится.

Строительство моста в Аксайском районе началось в декабре 2021 года. Сейчас оно почти завершено. В ближайшее время установят шумозащитные экраны, нанесут краску на конусы и ограждения. Объект должны сдать в середине этого года.

Накануне, 19 мая, губернатор Василий Голубев потребовал привести в порядок М-4 «Дон» уже в июне. Более половины запланированных мероприятий завершено, работы идут круглосуточно. Для пассажирского транспорта организована альтернативная схема движения.

В середине апреля «Автодор» повысил на ряде участков трассы М-4 в Воронежской области разрешенную скорость движения. Скоростной режим вырос с 110 км/ч до 130 км/ч на участке с 517-го по 544-й км трассы М-4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области.