Проданный за €135 млн Mercedes-Benz стал самым дорогим автомобилем мира

Автомобиль Mercedes-Benz 1955 года выпуска продан на торгах за €135 млн. Машина стала самой дорогой в мире, передает телеканал «Известия». Автомобиль приобрел неназванный частный коллекционер. Предыдущий ценовой рекорд принадлежал Ferrari 250 GTO, проданному в 2018 году за €45 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.