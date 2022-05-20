Четыре человека ранены в результате нападения с ножом в Норвегии

На юго-востоке Норвегии произошло нападение с ножом, четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. Об этом 20 мая сообщает Reuters со ссылкой на полицию страны.

«Несколько человек получили ножевые ранения», — рассказали правоохранители агентству.

Инцидент произошел в Нумедале. На место происшествия выехали экстренные службы.

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Мэр муниципалитета сообщил, что его проинформировали о произошедшем.

«Мне недавно сообщили, что произошел инцидент. В настоящее время у нас нет полного обзора. Мы находимся в процессе создания кризисного штаба. Координатор по чрезвычайным ситуациям уведомил меня 15 минут назад. Мы следуем процедурам в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях», — сказал Ян Гауте Бьерке TV 2.

По данным СМИ, полиция задержала подозреваемого.

Ранее, 24 апреля, в Ницце неизвестный ранил ножом католического священника и служительницу храма Сен-Пьер-д`Арен. Инцидент произошел во время воскресной мессы. Священник получил травмы голени и повреждения легких. По данным BFM, предположительный злоумышленник был задержан.