Частные дома в Тюмени затопило во время проливных дождей

В Тюмени несколько частных домов на углу улиц Гастелло и Закалужской подтопило во время проливных дождей. Местные жители утверждают, что затоплены подвалы. Осадки должны спускаться вниз по дороге, но этого не происходит.

По словам горожан, проблема — в тротуаре, проложенном в этом районе в прошлом году. Жители предложили сделать подъезды к домам, так как к ним не могла заехать спецтехника. Но из-за этого вода перестала уходить по дороге, а затекает в дома, пишет «Наш город».

17 мая в Тюмени выпало 70% ежемесячной нормы осадков. Улицы города и дворы домов оказались подтоплены.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Омской области в конце недели. В регионе ожидаются дожди с грозами. Осадки ожидаются до 22 мая. При этом ветер усилится до 22 м/с.