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Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара 20 мая опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года. Это следует из данных Мосбиржи.

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Так, в начале торгов в пятницу рубль укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, евро – около 64,3 рубля. К 10:13 мск курс доллара терял 2,11%, опускаясь до 60,6 рублей.

Курс доллара расчетами на завтра снижался на 53 копейки, до 61,38 рубля, евро – на 15 копеек, до 64,25 рубля.

В последние несколько недель рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Некоторые западные аналитики предположили, что это связано действиями российских властей и курс на самом не соответствует действительности. Однако как подчеркнул 19 мая помощник президента России Максим Орешкин курс рубля абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия.

Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Банк России и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из таких государств.

В итоге страна оказалась в ситуации, когда валюты в нее приходит много, а потребность в ней существенно снизилась. Так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, РФ сейчас не нужны и Москва ничего с ними сделать не может, происходит серьезное укрепление национальной валюты.

Как указал партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов, также к основными причинами укрепления рубля можно отнести подготовку компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть. По словам эксперта, сейчас можно покупать доллары и евро — текущий курс для покупки выглядит привлекательным.

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