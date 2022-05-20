Правительство выделило еще 49,6 млрд рублей на субсидии льготной ипотеки

Из резервного фонда правительства России на поддержку программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» будет дополнительно направлено 49,6 млрд рублей. Об этом говорится 20 мая в сообщении на сайте российского кабмина.

Мера поможет улучшить жилищные условия не менее чем 82 тыс. граждан. Распоряжения об этом 19 мая подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Из выделенной суммы 33,4 млрд рублей будет направлено на субсидирование программы «Льготная ипотека». Необходимость дополнительного финансирования связана с продлением действия этой программы до конца 2022 года», — отметили в правительстве.

Ипотечный кредит по льготной ставке до 9% годовых можно оформить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

18 мая Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики анонсировал увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 и 15 млн рублей. Данная программа будет действовать до конца текущего года.

Днем ранее стало известно, что риелторы предложили дать россиянам возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы. Такую инициативу в правительство и Центробанк направила федеральная компания «Этажи».

1 мая правительство приняло постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Отмечалось, что эта мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых президент РФ Владимир Путин предложил 25 апреля. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет осуществить такой шаг.