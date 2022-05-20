В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении руководителей NEXTA

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении руководителей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Яна Рудика. Об этом 20 мая сообщает БелТА со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено дополнительно за организацию и руководство деятельностью организации, признанной властями республики террористической.

«С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста», — отметили в СК Белоруссии.

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По данным ведомства, фигуранты неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях. При этом сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность и общественную безопасность Республики Беларусь, отметили в СК.

«Следственный комитет напоминает: участие в деятельности террористической организации влечет наступление уголовной ответственности. Не поддавайтесь на провокации, задумайтесь о последствиях ваших действий», — добавили в ведомстве.

Решением Верховного суда Белоруссии экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA признано террористической организацией. С 8 апреля ее деятельность на территории республики запрещена.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что владеет информацией о российских бизнесменах, которые финансировали протесты в его стране. По его словам, Telegram-канал NEXTA финансируется именно предпринимателями из РФ.

В январе суд в Польше отклонил требование Минска об экстрадиции Путило. 27 мая 2021 года он обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану. Он заявил, что опасается за свою жизнь и здоровье, поскольку ему якобы поступают угрозы.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил Путило в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать его.