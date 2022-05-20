Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает пресс-служба ФСБ.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время с участием указанных лиц производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия», — говорится в сообщении.

В период с 7 по 24 августа 1999 года боевики, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. Также они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России, которые обеспечивали безопасность и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана.

Именно в результате массированного прицельного обстрела, учиненного членами банды при участии Аджиньязова и Насырова, было убито 33 человека, еще 34 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Боевиков задержали при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также при силовой поддержке Росгвардии.

В феврале силовики задержали еще одного участника теракта, уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. В 1999 году он участвовал в организации терактов в Ботлихе.

Ранее, 27 декабря 2021 года, сообщалось о задержании участников банды Басаева, также двух уроженцев Ставрополья — Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. В конце сентября того же года были задержаны еще двое участников банды — Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. До этого, 30 апреля, суд арестовал одного участника банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Им оказался житель Краснодарского края Александр Пономаренко.

Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Группа из 400–1500 человек беспрепятственно вошла в Ботлихский район Дагестана и захватила ряд населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить их из занятых пунктов и принудить к отступлению. Потери федеральных сил в августе–сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и примерно 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, около 2,5 тыс. убитыми и ранеными.