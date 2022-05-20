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SpaceX выплатила $250 тыс. обвинившей Маска в домогательствах стюардессе

Insider: SpaceX выплатила $250 тыс. стюардессе, обвинившей Маска в домогательствах
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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Аэрокосмическая компания SpaceX в 2018 году выплатила $250 тыс. стюардессе своего корпоративного авиапарка, которая заявила о домогательствах со стороны основателя компании, инженера, изобретателя Илона Маска. Об этом 19 мая сообщило американское издание Insider, ссылаясь на заявление подруги пострадавшей и ряд документов.

Девушка работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам подруги пострадавшей, миллиардер, в частности, предлагал сотруднице купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.

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Инцидент имел место в 2016 году, говорится в заявлении подруги стюардессы. Подробности взяты из переписки по электронной почте и других записей, которыми она поделилась с изданием.

Как рассказала подруге пострадавшая, после трудоустройства ей предложили получить лицензию массажиста, чтобы она могла делать Маску массаж. Инцидент произошел в частном самолете предпринимателя Gulfstream G650ER в 2016 году во время полета в Лондон.

Стюардесса рассказала своей подруге, что миллиардер попросил ее прийти к нему в каюту самолета «для полного массажа тела». Когда она вошла, Маск «был полностью голым, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину его тела». В заявлении говорится, что во время массажа Маск «обнажил свои гениталии», а затем коснулся ее и предложил купить ей лошадь, если она будет «делать больше», имея в виду совершение половых актов».

Сотрудница отказалась и продолжила массаж, не вступая в сексуальные отношения.

Insider не называет имени стюардессы. Комментировать инцидент девушка отказалась. По словам подруги стюардессы, та стала искать работу после произошедшего, так как работодатель стал сокращать количество ее рабочих смен.

В 2018 году, убедившись, что ее отказ принять предложение Маска уменьшил ее возможности в SpaceX, сотрудница наняла калифорнийского юриста по трудовым вопросам и отправила жалобу в отдел кадров компании с подробным описанием этого эпизода. Примерно в это же время адвокатская фирма связалась с подругой и попросила ее подготовить заявление, подтверждающее претензии.

Жалоба была разрешена после встречи с посредником, на которой Маск присутствовал лично. Дело так и не дошло до суда или арбитражного разбирательства. В ноябре 2018 года Маск, SpaceX и бортпроводник заключили соглашение, по которому стюардесса получила компенсацию в размере $250 тыс. в обмен на обещание не подавать в суд по претензиям.

После того, как Insider связался с Маском для комментария, он отправил электронное письмо с просьбой предоставить больше времени для ответа и сказал, что «в этой истории гораздо больше».

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало бы известно», — написал он.

По словам Маска, эта история станет «политически мотивированным хитом».

Вице-президент SpaceX по правовым вопросам Кристофер Кардачи отказался комментировать произошедшее.

На своей странице в Twitter Маск прокомментировал скандальную публикацию, заявив, что на него нападают по политическим мотивам. Он заверил, что ничто его не остановит в борьбе за лучшее будущее человечества и право на свободу слова.

«Наконец, мы можем использовать Elongate как скандальное имя», — добавил он.

В феврале американского рэпера и продюсера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии. Иск против него поступил в окружной суд штата Калифорния (США). Женщина, подавшая иск, утверждает, что несколько лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбелла, известного как Don Magic Juan.

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